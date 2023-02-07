Россиян призвали воздержаться от поездок в сейсмоопасные районы Турции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в сейсмоопасные регионы Турции из-за опасности землетрясений в центральной и южной частях страны, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономразвития, в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов открыта "горячая линия" Ассоциации "Турпомощь" по номеру +7 (499) 678-12-03.

В сообщении говорится, что туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 4 тыс. человек.