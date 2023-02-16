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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

"Роскосмосу" нужно пять лет для полного импортозамещения приборов для спутников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - России потребуется до пяти лет, чтобы полностью заменить иностранную бортовую аппаратуру на отечественных спутниках, заявил на конференции Satellite Russia 2023 советник генерального директора "Роскосмоса" Николай Севостьянов.

"Надо года два, чтобы выйти на полностью отечественную линейку. Чтобы создать этот прибор надо года два, документация плюс экспериментальная отработка, потом использование в спутнике, то есть еще три года", - объяснил он.

По его словам, основными вопросами являются инвестиции в соответствующие разработки и организационные моменты.

24 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что из-за санкций, предусматривающих запрет на поставку в Россию микроэлектроники, Россия договорилась с Китаем о закупке комплектующих для ракетно-космической техники. Российская сторона намерена обсудить с китайскими коллегами обмен компетенциями в спутниковой сфере.

Роскосмос Николай Севостьянов Юрий Борисов Китай
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