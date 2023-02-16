Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать ущерб, понесенный РФ в результате инцидента с "Северными потоками", и в случае принятия соответствующего решения взыскать его со средств зарубежных компаний, находящихся в России.

"Давайте, возьмем, посчитаем какой ущерб, его с вами обсудим, предъявим, потому что кто-то если думает (что) невозможно взыскать - это не так", - сказал Володин на заседании Госдумы в четверг.

Он отметил, что "когда сейчас за рубежом считают наши денежки, в надежде взять их и использовать по своему назначению, у нас находятся средства других стран, зарубежных компаний, акционеров, в больших объемах".

По словам Володина, как только российские средства будут каким-либо образом изъяты за рубежом, то ресурсы иностранных компаний "мы полное имеем право в этом случае оставить у себя, и многое другое можно тоже брать и урегулировать таким же принципом на основе зеркальности".

"Но давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания - Газпром. Какой ущерб понесла природа, ей какой ущерб нанесен. Если европейские страны собираются прощать это все Байдену, пускай сами между собой разбираются, мы-то не собираемся", - сказал председатель Госдумы.

Вместе с тем он призвал комитеты Госдумы по энергетике, природным ресурсам активнее включиться в процесс оценки ущерба от повреждения "Северных потоков" и предлагать варианты его возмещения.

Расследование журналиста из США

Госдума в четверг приняла обращение к ООН с призывом расследовать произошедшее на "Северных потоках" с учётом информации, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем.

Ранее он сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента США Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Со своей стороны представители Белого дома и ЦРУ назвали эти слова выдумкой.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.