В Гвинее завершилась вспышка лихорадки, вызванной вирусом Марбург

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Гвинеи объявили о завершении вспышки геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Марбург, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. От этого заболевания пока нет ни вакцин, ни лечения.

Первый случай лихорадки диагностировали 9 августа на юге страны. Он оказался единственным, заболевший умер, диагноз ему поставили посмертно.

Затем медики следили за примерно 170 контактами заболевшего. На протяжении последних 42 дней - двух инкубационных периодов - в стране не выявили ни одного нового случая. Контролировать ситуацию местным врачам помогали специалисты ВОЗ. Сейчас эксперты пытаются выяснить, откуда вирус Марбург появился в стране.

С февраля по июнь в той же части Гвинеи была вспышка лихорадки Эбола.

Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и вирус Эболы. Заразиться им можно через контакт с летучими мышами или от заразившегося человека через жидкости организма или через предметы, с которыми он соприкасался. Лихорадка проявляется в виде повышения температуры и внутренних и наружных кровотечений. К заболевшим обычно применяют поддерживающую терапию, специфических лекарств от этого вируса нет.