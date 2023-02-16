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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Путин и Лукашенко обсудят вопросы интеграции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На встрече в Москве 17 февраля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят вопросы двусторонней повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в этот день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что два лидера встретятся в ближайшую пятницу в Ново-Огареве и проведут "обстоятельную беседу".

Лукашенко рассказал, что намерен обсудить вопросы безопасности, обороны, а также экономического сотрудничества в преддверии запланированного весной заседания Высшего государственного совета. По его словам, они с Путиным оценят, как правительства двух стран выполняют поставленные перед ними задачи: "Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются".

"Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - добавил Лукашенко.

6 февраля Песков говорил, что стороны договорились о встрече в течение ближайших двух месяцев.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Кремль Дмитрий Песков
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