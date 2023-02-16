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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Только 10% заброшенных зданий в России находятся в безопасном состоянии

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Только десятая часть заброшенных в РФ строений соответствует требованиям безопасности, заявили в Генпрокуратуре России.

"Выявлено свыше 181 тыс. таких объектов (бесхозяйных и заброшенных зданий и строений), из них 157 тыс. - в сферах жилищно-коммунального хозяйства. В безопасное состояние приведено только 10% от общего числа", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова были проведены проверки обеспечения безопасности бесхозяйных и заброшенных объектов во всех регионах страны.

"В ряде случаев объекты выявляются только после произошедших на них аварий (инциденты зафиксированы в Башкирии, Красноярском крае, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Омской, Челябинской областях, Чукотском автономном округе)", - отметили в Генпрокуратуре.

Всего в прошедшем году органами прокуратуры в данной области выявлено и пресечено 9 тыс. нарушений законов, добавили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ
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