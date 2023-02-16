На лизинг водного транспорта в 2023 году из ФНБ будет выделено 30 млрд рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Государство в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния на лизинг водного транспорта 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"В 2024 году (финансирование составит - ИФ) 45 млрд рублей, в 2025 году - 56 млрд рублей, 2026 году - 3 млрд рублей и в 2027 году - 2 млрд рублей", - сказал он.

В целом программа гражданского судостроения до 2027 года оценивается в 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей могут быть профинансированы из средств ФНБ, еще 85 млрд рублей АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) привлечет с рынка, говорил в январе вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что распоряжением правительства инвестиционные проекты льготного лизинга морских и речных судов включены в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ. Инвестпроект подразумевает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта. Среди них - 119 грузовых и 73 пассажирских судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и другие суда. Построенные корабли ГТЛК передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет.

По условиям финансирования ставка для пассажирских и круизных судов составит 2,93% годовых, для дноуглубительных и рыбопромысловых кораблей - 4,51% годовых, для грузовых и крупнотоннажных судов - 7,6% годовых, говорится в сообщении правительства.

"Одной из ключевых задач является обновление и рост численности флота, увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом, а также рост объемов добычи водных биологических ресурсов и повышение пропускной способности инфраструктуры водного транспорта", - прокомментировал через пресс-службу утверждение инвестпроекта по лизингу гражданских судов вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.