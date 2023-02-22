Льды мешают работе паромной переправы между Сахалином и материком

Из трех паромов, работающих на линии, один проходит плановый ремонт; заявки на перевозку принимаются уже только с июня

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сложная ледовая обстановка сохраняется в Татарском проливе на подходах к порту Ванино Хабаровского края, она тормозит работу паромной переправы Ванино-Холмск, связывающей Сахалин с материком, сообщило АО "Транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".

"Ожидание ледокольной проводки доходит до двух суток", - предупреждает сайт компании.

"Дальтранссервис" призывает своих клиентов не направлять автофуры в порты Ванино и Холмск вплоть до улучшения ледовой обстановки, а также напоминает, что грузы можно отправить на Сахалин по контейнерной линии Владивосток (Приморский край) - Корсаков (юг Сахалина).

Местные СМИ сообщают со ссылкой на водителей фур, что в Ванине в ожидании отправки паромов скопилось много машин с грузами, в том числе скоропортящимися. Некоторые из них ждут отправки с начала февраля.

Как сообщалось, на прошлой неделе работа паромной переправы Холмск-Ванино застопорилась из-за сложной ледовой обстановкой в Татарском проливе на подходах к порту Ванино. Проводку паромов через льды в этот порт и из него до чистой воды осуществляют ледоколы.

Пресс-служба Минтранса Сахалинской области на прошлой неделе сообщала, что "в морском порту Ванино образовалось значительное скопление автомобильного транспорта и железнодорожного подвижного состава, ожидающего отправки в Сахалинскую область", и советовала заблаговременно планировать логистику, способы доставки грузов.

Линию Холмск-Ванино сейчас обслуживают два грузопассажирских парома "Сахалин-8" и "Сахалин-9". Специализированный грузовой паром "Сахалин-10", оборудованный для перевозки опасных грузов, находится на плановом ремонте и вернется на линию 28 марта. Но затем на плановый ремонт отправится "Сахалин-9" и вернется 23 мая, затем на ремонт уйдет "Сахалин-8" и вернется 8 июля.

На прошлой неделе "Дальтранссервис", которая занимается экспедированием грузов (автофур) на Сахалин через паромную переправу, сообщила, что "прием заявок на перевозку грузовых автотранспортных средств по направлению Ванино-Холмск на апрель и май прекращен, осуществляем прием заявок на июнь".

Средний возраст трех паромов, работающих на линии Холмск-Ванино, превышает 30 лет, ежегодно они по очереди отправляются на плановый ремонт. Каждый из этих паромов может перевозить 28 железнодорожных вагонов либо 37 большегрузных автомобилей.

Срок сдачи двух автомобильно-железнодорожных паромов, строящихся с 2017 года "Амурским судостроительным заводом" (АСЗ, входит в ОСК) для переправы Холмск-Ванино, запланирован на 2023-2024 годы.

Паромная переправа Ванино-Холмск обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и около 25% пассажирских перевозок.

ТЭК "Дальтранссервис" является крупнейшей экспедиторской компанией на Сахалине, которая экспедирует грузы через паромную переправу Холмск-Ванино. На сайте компании сообщается, что в среднем ежемесячно с Сахалина на материк и обратно следуют 600 большегрузных автомобилей, в том числе с рефрижераторными прицепами грузоподъемностью до 30 тонн, и около 300 легковых автомобилей.