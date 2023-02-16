Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о единовременной выплате в размере 1 млн рублей членам семей погибших в результате теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 г. на Крымском мосту, выплатить единовременное пособие членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - говорится в распоряжении.

"Выделить в 2023 году МЧС России в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки членов семей граждан, погибших (умерших) в результате террористического акта, бюджетные ассигнования в размере 3 000 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду осуществление выплаты единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения", - говорится в документе.

"МЧС России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте 2 настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2024 г.", - говорится в распоряжении.

Рано утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".