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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

В России за сутки COVID-19 заболели более 15,3 тыс. человек

Третий день подряд устанавливается максимальное число заболевших с середины октября

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал максимальным с середины октября и составил более 15,3 тысячи случаев, скончались 38 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 15 359 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 510 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,4%", - сообщили в оперштабе.

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По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 43 субъектах РФ, снижение - в 33 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 14 740 заболевших, что стало максимальным значением с середины октября, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 619. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 13 октября 2022 года, когда сообщалось о более чем 15,4 тыс. заболевших.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 38 человек, накануне сообщалось о 37 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 245 человек, или на 0,9% больше в сравнении с 16 февраля", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 137 084 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 727 умерших и 21 484 054 выздоровевший.

Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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