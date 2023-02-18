Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Гряниковка Харьковской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные полностью взяли под контроль село Гряниковка в Харьковской области в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого, авиацией и артиллерией нанесены удары по украинским военным и технике в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области.

"Потери ВСУ на данном направлении составили до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал Конашенков.

Российские войска продолжили наступление подразделений "Южной" группировки войск на донецком направлении. По словам Конашенкова, за сутки здесь уничтожено до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика".

Он также сообщил, что в районах населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка ДНР уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На красно-лиманском направлении, сказал Конашенков, группировкой войск "Центр" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - заявил он.

На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки (ДНР) и Полтавки Запорожской области, сообщил Конашенков.

По его словам, "потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20".

Кроме того, в районе Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика"", - сообщил Конашенков.