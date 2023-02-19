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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Кадыров сообщил о желании создать собственную ЧВК

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о том, что планирует создать собственную частную военную компанию.

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию", - написал он.

Кадыров отметил, что группа "Вагнер" доказала свою эффективность в военном плане и подвела "черту под разговорами о необходимости ЧВК".

Чечня Рамзан Кадыров ЧВК Вагнер
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