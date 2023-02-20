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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:07

Песков советует Кишиневу быть осторожнее в вопросе о российских миротворцах в Приднестровье

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что РФ продолжает ответственно выполнять свою функцию по Приднестровью, советуют молдавским властям проявлять осторожность в вопросе о российских миротворцах.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слова нового молдавского премьера Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и выводе оттуда российских миротворцев, так как Москва, по его мнению, пытается влиять на демократические процессы в Молдавии.

"Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным", - ответил Песков.

У представителя Кремля также поинтересовались насчет ожиданий Москвы от будущего взаимодействия с Кишиневом после смены правительства.

"У нас и так отношения с Молдавией весьма и весьма напряженные. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию", - сказал Песков.

По его словам, "такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-то помочь самой Молдавии" и вредит двусторонним отношениям.

Россия Молдавия Приднестровье
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