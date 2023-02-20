"Хевел" ввел в Красноярском крае крупнейшую в РФ солнечно-дизельную электростанцию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Хевел Энергосервис" (Москва) ввело в эксплуатацию на севере Красноярского края солнечно-дизельную электростанцию, сообщила пресс-служба краевого Минпрома.

"В поселке Тура Эвенкийского района ввели в эксплуатацию крупнейшую в России автономную гибридную солнечно-дизельную энергоустановку (АГЭУ)", - говорится в сообщении.

Система солнечных панелей общей мощностью 2,5 МВт была построена в дополнение к существующим в поселке дизель-генераторным станциям. Суммарная же мощность электростанции составляет 14,1 МВт.

"Станция обеспечивает бесперебойное электроснабжение поселка, в котором проживают более 5 тыс. человек. В дневные часы выработанная от солнечной электростанции электроэнергия выдается в общую сеть, замещая часть дизельной генерации, а система накопления энергии емкостью 450 кВт.ч сглаживает колебания мощности солнечной электростанции", - сообщает пресс-служба.

По данным Минпрома, электростанция построена в рамках энергосервисного контракта с муниципальным предприятием "Илимпийские электросети" за счет собственных средств "Хевел Энергосервиса". Возврат инвестиций будет обеспечиваться за счет сокращения расходов на закупку дизельного топлива. Такая финансовая модель позволит избежать повышения тарифов для населения, а после возврата инвестиций обеспечит снижение нагрузки на региональный бюджет за счет сокращения субсидий на закупку дизельного топлива.

"Станция в Туре стала первым масштабным объектом солнечной генерации в регионе. Это очень значимый проект для севера края, где выработка энергии преимущественно осуществляется за счет дизельной генерации. Безусловно, мы будем масштабировать позитивный опыт Туры и на другие территории. Эффекты от реализации подобных проектов позволят сократить долю дорогостоящей генерации и в целом обеспечить устойчивое энергообеспечение удаленных территорий", - цитирует пресс-служба министра промышленности края Александра Ананьева.

ООО "Хевел Энергосервис" зарегистрировано в 2013 году в Москве и занимается производством электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания три года подряд работает в убыток. Бенефициаром "Хевел Энергосервис" через ООО "Авелар Солар Технолоджи" является Михаил Сиволдаев.