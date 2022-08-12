"ЛУКОЙЛ" ввел третью солнечную электростанцию на юге России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) на территории Краснодарской ТЭЦ, сообщила компания.

Станция мощностью 2,35 МВт расположена на двух участках Краснодарской ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"), не задействованных в производстве.

Проект стал участником госпрограммы по поддержке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на розничном рынке электроэнергии. Ввод электростанции позволит вырабатывать около 3 млн кВт.ч в год чистой электроэнергии.

Солнечные модули для проекта поставила группа компаний "Хевел".

Это уже третий объект солнечной энергетики "ЛУКОЙЛа" на юге России, реализованный на незадействованных производственных площадях компании, отмечается в сообщении. Ранее компания запустила два проекта на территории своего нефтеперерабатывающего завода в Волгограде суммарной установленной мощностью 30 МВт.

Благодаря развитию солнечной генерации установленная мощность СЭС в группе "ЛУКОЙЛ" выросла за пять лет с 10 до 41 МВт, а потребление энергии организациями группы от СЭС - с 1,5 до 15 млн кВт.ч.

ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" производит электрическую и тепловую энергию, а также продает тепловую энергию на оптовом и розничном рынках. У компании есть генерирующие мощности в Краснодарском крае и Адыгее. В ее состав входит Краснодарская ТЭЦ.

Суммарная электрическая мощность "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" превышает 1 ГВт, тепловая - 600 Гкал/ч. Предприятие вырабатывает около 7 млрд кВт.ч электроэнергии в год, при этом ежегодный отпуск тепловой энергии в виде пара и горячей воды составляет более 1 млн Гкал.