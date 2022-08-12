Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"ЛУКОЙЛ" ввел третью солнечную электростанцию на юге России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) на территории Краснодарской ТЭЦ, сообщила компания.

Станция мощностью 2,35 МВт расположена на двух участках Краснодарской ТЭЦ (ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"), не задействованных в производстве.

Проект стал участником госпрограммы по поддержке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на розничном рынке электроэнергии. Ввод электростанции позволит вырабатывать около 3 млн кВт.ч в год чистой электроэнергии.

Солнечные модули для проекта поставила группа компаний "Хевел".

Это уже третий объект солнечной энергетики "ЛУКОЙЛа" на юге России, реализованный на незадействованных производственных площадях компании, отмечается в сообщении. Ранее компания запустила два проекта на территории своего нефтеперерабатывающего завода в Волгограде суммарной установленной мощностью 30 МВт.

Благодаря развитию солнечной генерации установленная мощность СЭС в группе "ЛУКОЙЛ" выросла за пять лет с 10 до 41 МВт, а потребление энергии организациями группы от СЭС - с 1,5 до 15 млн кВт.ч.

ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" производит электрическую и тепловую энергию, а также продает тепловую энергию на оптовом и розничном рынках. У компании есть генерирующие мощности в Краснодарском крае и Адыгее. В ее состав входит Краснодарская ТЭЦ.

Суммарная электрическая мощность "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" превышает 1 ГВт, тепловая - 600 Гкал/ч. Предприятие вырабатывает около 7 млрд кВт.ч электроэнергии в год, при этом ежегодный отпуск тепловой энергии в виде пара и горячей воды составляет более 1 млн Гкал.

ЛУКОЙЛ Краснодар ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго Хевел Волгоград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ не исключили снижения продовольственных цен в августе-сентябре

Экономика США показала худшую динамику среди стран G7 во II квартале

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

В ЦБ заявили, что нижняя точка снижения ВВП РФ будет пройдена в I половине 2023 года

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

Банк России дал прогноз на случай глобального кризиса и ухудшения в геополитике

ЦБ ждет возвращение экономики России к потенциальным темпам роста в 2025 году

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг.

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

ЕК введет пятилетние пошлины на нержавеющую сталь из России и Турции

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });