Президент РФ заявил, что безработица в стране достигла исторического минимума в 3,7%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России достигла исторического минимума и составила 3,7% .

"Мы не допустили просадки на рынке труда, напротив добавились снижения безработицы в современных условиях. Сегодня, в условиях таких больших сложностей со всех сторон, рынок труда у нас стал более комфортным, чем был ранее. Помните, у нас до пандемии была 4,7% безработица? А сейчас 3,7% - исторический минимум", - сказал Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Он добавил, что экономика России преодолела возникшие риски, реагировать приходилось " с колес".