МЧС РФ сообщило о гибели одного из членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Один член экипажа скончался и один пострадал в результате крушения сухогруза в порту Новороссийска, уточнили в пресс-службе МЧС РФ во вторник.

"По уточненной информации, из 11 спасенных членов экипажа один человек скончался на борту спасательного судна, еще один человек находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила о спасении всех 11 членов экипажа, отметив, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Во вторник в акватории Черного моря в Краснодарском крае в условиях шторма переломился и затонул сухогруз под флагом Коморских островов. На борту судна было около 3 тыс. тонн мраморной крошки. Экипаж состоял из 11 человек.

Крушение сухогруза произошло в условиях шторма, сильного ветра и трехметровых волн.