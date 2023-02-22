Поврежденный "Союз МС-22" вернется на Землю по укороченной программе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует провести испытания поврежденного "Союза МС-22" в ходе его возвращения на Землю, корабль сведут с орбиты по укороченной программе, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы планируем продолжить испытания этого корабля, потому что спуск в нештатном режиме - это новая информация, новые знания. Поэтому мы будем проводить спуск, наверно, по укороченной программе и постараемся снять максимум информации с этого корабля при его спуске в беспилотном варианте", - сказал Крикалев на видео, распространенном пресс-службой "Роскосмоса" в среду.

20 февраля руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев сообщил, что возвращение на Землю поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме намечено на конец марта.

Крикалев ранее сообщал, что спускаемый аппарат корабля приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля. 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили повреждение корабля метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм. Предполагается, что поврежденный "Союз МС-22" спустят на Землю в беспилотном режиме.