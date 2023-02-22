Песков отказался комментировать высказывания Пригожина в адрес военного руководства РФ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют критику основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина в адрес военного руководства.

На просьбу журналистов прокомментировать соответствующие высказывания Пригожина пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Да, действительно, в СМИ публикуется обмен разными заявлениями, но это тема, которая относится к проведению СВО, поэтому я оставляю ее на министерство обороны и рекомендую вам обращаться туда".

Накануне Минобороны РФ опровергло информацию о блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов в районе Артемовска.

"Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации", - сообщили в ведомстве вечером во вторник.

"Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности.", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.