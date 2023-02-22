Путин полагает, что товарооборот РФ с Китаем достигнет $200 млрд раньше 2024 года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил рост товарооборота между Россией и Китаем, добавив, что он может достичь $200 млрд раньше 2024 года.

"Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей. И прежде всего, речь, конечно, о вопросах экономического характера", - сказал Путин в ходе встречи с заведующим канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

"Мы ставили перед собой цель достичь в 2024 году уровня (товарооборота) $200 млрд. В прошлом году это было уже 185 млрд, есть все основания полагать, что мы наших целей на уровне торгового оборота достигнем и, может быть, даже раньше, чем запланировали. Торговый оборот растет", - отметил президент РФ.

В начале встречи Путин также заявил, что в России осведомлены о прошедших ранее в Китае очень важных внутриполитических мероприятиях, "которые безусловно способствуют укреплению страны, создают условия для ее поступательного развития в соответствии с планами коммунистической партии Китая".