Лавров 1-2 марта в Индии примет участие во встрече глав МИД G20

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 1-2 марта посетит Нью-Дели, где примет участие во встрече глав МИД G20, сообщила в среду официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова сообщила, что прорабатывается ряд двусторонних встреч на "полях" G20, в частности, запланированы встречи с коллегами из Китая, Бразилии, Индии.

До этого, 27-28 февраля Лавров будет находиться с визитом в Баку.