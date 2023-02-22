Встреча Путина и главы Южной Осетии отложена из-за результата теста на COVID-19 у Гаглоева

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры президента Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым отложены из-за положительного теста на COVID-19 у главы Южной Осетии, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча намечалась на 22 февраля, но из-за результата тестирования ее решили перенести на более поздний срок.

"Мы желаем скорейшего выздоровления президенту Южной Осетии", - добавил Песков.

Пресс-секретарь Гаглоева Наталья Босикова сообщила "Интерфаксу", что состояние президента республики стабильное и по возвращении из Москвы он будет находиться на самоизоляции и работать удаленно.