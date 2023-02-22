Правительство предложило перевести новые регионы на московское время

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 301953-8 о включении ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (московское время, UTC+3).

Сейчас на этих территориях и так фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятие положений, предусмотренных проектом федерального закона, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.