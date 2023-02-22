Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Правительство предложило перевести новые регионы на московское время

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 301953-8 о включении ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в состав территорий, образующих 2-ю часовую зону (московское время, UTC+3).

Сейчас на этих территориях и так фактически действует московское время, говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятие положений, предусмотренных проектом федерального закона, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Правительство Госдума ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году

В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году

Инфляция в РФ с 14 по 20 февраля замедлилась до 0,06%

Послание президента - 2023

Вице-премьерам поручено подготовить планы исполнения поручений из послания Путина

Вице-премьерам поручено подготовить планы исполнения поручений из послания Путина

Минфин и сенаторы обсудили проблемы, возникшие после введения единого налогового платежа

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Мосгоризбирком предложил объединить несколько избирательных участков в городе

Задержан подозреваемый в поджоге московской гостиницы

Интерес к покупке авиабилетов из России в Китай за неделю вырос на 70%

Интерес к покупке авиабилетов из России в Китай за неделю вырос на 70%

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

ФСБ заявила о предотвращении диверсии на Свердловской железной дороге

Сенаторы одобрили прекращение для России действия международных договоров Совета Европы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });