Правозащитник попросил генпрокурора вернуть "скопинского маньяка" в СИЗО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору РФ с просьбой принять меры для ужесточения меры пресечения Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", об освобождении которого стало известно в субботу.

"Прошу генпрокурора принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой об её изменении на заключение Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", - сказал правозащитник "Интерфаксу".

Мельников обратил внимание генпрокурора, что Мохов был ранее осуждён за особо тяжкое преступление, высказывался о желании отомстить своим жертвам. Кроме того, возможность покидать места жительства в ночное время, характеристика личности и последующее совершение преступления по ст. 316 УК (укрывательство преступления) могут говорить, о том, что он потенциально может совершить и иное преступление.

"В нашем обществе случай освобождения из-под ареста "скопинского маньяка" вызывает много вопросов, при том, что зачастую ранее не судимых граждан, не опасных для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, женщин, тяжелобольных граждан продолжают содержать под стражей по многу лет, когда вот их-то явно зачастую не имеет смысла держать в СИЗО до вступившего в силу приговора суда, о чём неоднократно высказался председатель Конституционного суда и президент России. Но такие, как Мохов, к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников", - подчеркнул Мельников в обращении к генпрокурору.

Ранее в региональном управлении СКР сообщили, что Скопинский районный суд Рязанской области принял решение об освобождении Мохова из-под стражи.