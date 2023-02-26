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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

СКР занялся расследованием массового ДТП на федеральной трассе в Новгородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Начато расследование обстоятельств массового столкновения автомобилей в Новгородской области, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

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Дело заведено по п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сообщается, что 26 февраля на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое ДТП. Пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия.

"В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период", - заявили в СКР.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 Москва - Петербург столкнулись порядка 25 машин.

Движение на Москву было перекрыто. Организован объезд по трассе М-10 "Россия".

Новгородская область М-11 СКР
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