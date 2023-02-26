СКР занялся расследованием массового ДТП на федеральной трассе в Новгородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Начато расследование обстоятельств массового столкновения автомобилей в Новгородской области, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Дело заведено по п. "в", ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сообщается, что 26 февраля на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое ДТП. Пострадали трое детей, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия.

"В рамках расследования уголовного дела следователями будет установлена обслуживающая организация, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, допустивших нарушения требований действующего законодательства по содержанию автодороги в зимний период", - заявили в СКР.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 Москва - Петербург столкнулись порядка 25 машин.

Движение на Москву было перекрыто. Организован объезд по трассе М-10 "Россия".