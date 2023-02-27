Правкомиссия согласовала сделку по выкупу "Яндексом" доли Uber в их СП

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по выкупу "Яндексом" доли Uber в их совместном предприятии MLU B.V., сообщил журналистам источник, близкий к подкомиссии.

"Де-факто эта сделка согласована уже. Подкомиссия уже приняла это решение на прошлой неделе", - сказал источник.

Он отметил, что условия сделки предполагают дисконт "не менее 50%" к оценке пакета. Размер оценки он не назвал. "Сделка там хорошая по Uber, условия – супер. Дисконт там не меньше, чем 50% к оценке пакета", - сказал источник.

В марте прошлого года Uber заявил, что ускорит выход из совместного предприятия с "Яндексом" на фоне ситуации на Украине. Подробности о сделке появились только в начале этого года, когда РБК со ссылкой на источник сообщил, что "Яндекс" договорился о выкупе оставшихся 29% у Uber за $925 млн.

В 2021 году "Яндекс" нарастил долю в СП до 71%, заплатив за это около $1 млрд. Помимо этого, сделка партнеров предполагает опцион на выкуп оставшихся 29% у Uber в MLU до сентября 2023 года за $1,8-2 млрд.

"Яндекс" и Uber развивают объединенную компанию с 2018 года. В августе 2021 года партнеры объявили о реструктуризации СП, в результате которой партнеры продолжили развивать сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов. Направление фудтеха, "Яндекс Доставка" и беспилотный бизнес Yandex SDG перешли в 100% владение российской компании.