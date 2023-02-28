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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Путин заявил о росте количества преступлений террористического характера в РФ

Это связано, в том числе, с действиями Киева, сказал он

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о росте числа преступлений террористического характера на территории России, в том числе в связи с действиями украинских властей.

"За прошедший год количество подобных преступлений (террористических - ИФ) выросло - очевидно, что это связано, в том числе, с попытками киевского режима использовать террористические методы", - сказал Путин на коллегии ФСБ РФ во вторник.

Он отметил при этом: "Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются на Донбассе".

Коснулся глава государства и роли западных спецслужб в этой сфере. Рост числа террористических преступлений, считает Путин, связан в том числе "со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих так называемых старых друзей на нашей территории".

"А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас используют все, что под рукой, все, что можно, то и используют, всегда так было, и сейчас", - сказал президент.

Он считает, что "необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, вместе с правоохранительными органами и при координации Национального антитеррористического комитета действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал оперативных аналитических и иных средств".

Владимир Путин ФСБ Украина
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