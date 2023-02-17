ФСБ сообщила о предотвращении теракта на химическом предприятии в Калужской области

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила об уничтожении в Калужской области двух последователей запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавших теракт на предприятии химической промышленности в регионе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Калужской области предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центрально-азиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами на предприятии химической промышленности", - сообщила спецслужба.

В ФСБ заявили, что "при задержании фигуранты оказали вооруженное сопротивление" и ответным огнем были уничтожены.

По данным ФСБ, уничтоженные боевики "присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" и после совершения преступления планировали" уехать воевать в Сирию.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов, добавили там, и пострадавших среди гражданского населения в ходе боя не допущено.

"В ходе неотложных следственных действий по адресу конспиративного проживания террористов обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности, емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Приготовление к террористическому акту").