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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:29

ФСБ задержала 3 человек, причастных к терактам на железных дорогах в Свердловской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании трех человек, которые по заданию украинских радикалов готовили и осуществляли теракты на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов", - сообщили в спецслужбе.

В ФСБ заявили, что в ходе обысков по местам проживания задержанных "изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО "РЖД" - Свердловская железная дорога".

"Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 ("террористический акт") и 205.1 ("содействие террористической деятельности") УК РФ, предусматривающим наказание от двенадцати лет до пожизненного лишения свободы", - сообщили в спецслужбе.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных.

Позднее ФСБ распространила видео с частью опроса задержанных молодых людей. Один из них сообщил, что был задержан "за поджог электрощитовых на ж/д путях".

Другой мужчина также признался в совершении теракта на железной дороге.

Спецслужба показала кадры их задержания.

ФСБ Свердловская область
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