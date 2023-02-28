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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Эксперимент по маркировке БАД и антисептиков в России завершен

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор Национальной системы маркировки товаров "Честный знак") сообщил во вторник о завершении пилотных проектов по маркировке биологически активных добавок (БАД) и антисептиков.

"ЦРПТ завершает проведение пилотных проектов по маркировке биологически активных добавок и антисептиков согласно соответствующим постановлениям правительства РФ", - говорится в сообщении оператора.

В пилотном проекте участвовали 4 780 компаний, в том числе крупнейшие производители. Апробирована большая часть технологических и бизнес-процессов, учитывающих специфику производства и оборота БАД, протестировано нанесение маркировки на все виды упаковки БАД. В рамках эксперимента промаркировано 5,2 млн единиц продукции. Импортеры также активно участвовали в эксперименте, отмечается в сообщении.

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Пилотный проект по маркировке биологически активных добавок начался 1 мая 2021 года. С инициативой включить эту группу товаров в систему маркировки выступили глава Роспотребнадзора Анна Попова и представители отрасли, напоминает ЦРПТ.

В сообщении подчеркивается, что на рынке присутствуют недобросовестные игроки, которые не прошли лицензирование и сертификацию и занимаются розничным импортом БАД из-за рубежа. Для того, чтобы изменить ситуацию и пресечь возможность торговли незарегистрированными препаратами, в России планируется ввести цифровую маркировку БАД.

Кроме того, оператор отметил, что в пилотном проекте по маркировке антисептической продукции, который начался 1 апреля 2021 года, приняли участие более 8 тыс. предприятий. Маркировка в этой категории призвана сократить нелегальный оборот антисептической продукции.

Национальная система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.

ЦРПТ
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