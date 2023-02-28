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Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на госуровне

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке и содержатся в нормативных словарях, сообщается на официальном портале правовой информации.

"При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в законе.

При этом предполагается, что в нормативных словарях будет зафиксирован перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, употребление которых допустимо.

Устанавливается, что при использовании русского языка в качестве государственного в сферах его обязательного применения должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка. Под ними понимается совокупность языковых средств и правила их использования, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения списка таких словарей, требования к их составлению будут утверждаться правительством на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку. Положение о такой комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений также утверждаются кабинетом министров.

Закон расширяет сферы, где государственный язык РФ подлежит обязательному использованию. Это официальные взаимоотношения и официальная переписка организаций всех форм собственности с россиянами, иностранными гражданами, лицами без гражданства; оформление адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах страны, почтовых переводов денежных средств; образование с учетом особенностей, установленных законодательством РФ. К таким сферам также относятся государственные и муниципальные информационные системы; информация, предназначенная для потребителей товаров (работ, услуг).

Федеральные органы власти будут обеспечивать с привлечением специалистов, если это необходимо, и с использованием информационных технологий проведение лингвистической экспертизы или редактирование текстов подготавливаемых проектов нормативных правовых актов для приведения их в соответствие с нормами современного русского литературного языка. Они также будут поддерживать создание ресурсов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка.

Принятие закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка РФ, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка, также отмечают разработчики.

Владимир Путин
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