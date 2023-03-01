ФГИС "Зерно" с 1 марта начинает работать в РФ в полном объеме

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Федеральная государственная информационная система "Зерно" (ФГИС "Зерно") с 1 марта 2023 года начинает работать в РФ в полном объеме - с этой даты в нее в обязательном порядке должны вноситься сведения о продуктах переработки зерна.

С 1 января текущего года эти сведения вносятся в добровольном порядке. Зерновые, зернобобовые и масличные культуры регистрируются в системе в обязательном порядке с 1 сентября 2022 года.

Как сообщается на сайте Центра агроаналитики Минсельхоза (оператор системы), перечень продуктов переработки, которые должны регистрироваться во ФГИС "Зерно", состоит из 21 наименования. Это, в частности, мука и крупы, крахмал, смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, зерновые продукты для завтрака, глютен и др.

Создание ФГИС "Зерно" предусмотрено изменениями, внесенными в конце 2020 года в законы "О зерне" и "О развитии сельского хозяйства".

Согласно закону, в эту систему в обязательном порядке входит информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию. В системе создается сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Это позволяет последовательно идентифицировать партии по всей непрерывной цепочке при перемещении от производителя до переработки в готовую продукцию и отправки готовой продукции потребителю.

Кроме того, в систему включается информация о партии зерна, виде культуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.

В случае ввоза или вывоза с территории РФ как партий зерна, так и партий продуктов его переработки в систему загружается информация о декларациях соответствия, фитосанитарных сертификатах, ветеринарных сертификатах. Через нее также проходит информация о закупке партий зерна и продуктов переработки для государственных нужд и о закупках партий зерна в федеральный интервенционный фонд. Ввоз на территорию РФ и вывоз зерна без товаросопроводительного документа на его партию не допускается.

По предварительным данным Росстата, РФ в 2022 году собрала рекордный урожай зерна - 153,8 млн тонн, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы. В 2021 году - 121,4 млн тонн и 76,1 млн тонн соответственно.