Главу Минфина ждут на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 14 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку направил главе Минфина Антону Силуанову приглашение для участия в заседании комитета 14 марта в преддверии отчета правительства, сообщил руководитель комитета Анатолий Аксаков.

"У нас предстоит отчет правительства ну и, соответственно, мы по профилю должны заслушать отчет министра финансов. Есть предложение, мы согласование проводили с Антоном Германовичем (глава Минфина - ИФ), на вторник, после заседания Госдумы, 14 марта", - сказал Аксаков.

Он отметил, что разговор предстоит обстоятельный и попросил депутатов комитета представить вопросы, чтобы заранее переслать министру.

При этом замглавы Минфина Алексей Моисеев также попросил депутатов, в случае если будут просьбы по объектам капитального строительства в регионах, присылать вопросы заранее, так как объектов много и, чтобы получить предметный ответ, необходима подготовка.

"Практика показывает, что - несмотря на то, что это комитет по финансовому рынку - вопросы все время с развитием ваших территорий, с разного рода бюджетными вливаниями в проекты, которые там реализуются и должны реализоваться, и чтобы министр был готов, чтобы не было такого, что у нас тут недострой, бюджет не финансирует. Есть такого рода вопросы, которые часто возникают, они справедливые, чтобы он был готов ответить, лучше, конечно, заранее присылать, если можно", - сказал Моисеев.

Как сообщалось, ежегодный отчет правительства запланирован в Госдуме на конец марта, дата еще не определена, предварительно в период с 21 по 23 марта. По сложившейся практике в преддверии отчета министры посещают профильные комитеты для беседы с депутатами и ответы на вопросы.