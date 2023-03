Суд отклонил иск пяти связанных с Абызовым компаний к Совкомбанку

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 28 февраля отклонил иск к Совкомбанку пяти компаний, связанных с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Другие данные пока не опубликованы.

Кипрские Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd пытаются взыскать с Совкомбанка 9,464 млрд рублей.

Абызов сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу. Ему вменяют организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Как следует из материалов Мосгорсуда по делу Абызова, подконтрольные ему офшорные компании хранили средства в валюте на счетах в Совкомбанке (191 млн евро). Эти средства в рамках дела были арестованы.

Гагаринский районный суд Москвы в октябре 2020 года решил взыскать с Абызова, Besta Holdings Ltd, Alinor Investments Ltd, Kullen Holdings Ltd, Lisento Investments Ltd, Vantroso Trading Ltd в доход государства 32,541 млрд рублей.