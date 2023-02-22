Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В России ждут председателя КНР Си Цзиньпина с визитом после завершения в Китае очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И.

"Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше", - сказал Путин.

"Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой, с Всекитайским собранием народных представителей, которое намечается соответствующим съездом депутатов Китая, где должны быть решены и серьезные кадровые вопросы, мы реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", - добавил президент.

Днем ранее о том, что Си Цзиньпин планирует в предстоящие месяцы посетить Москву и встретиться с Путиным, сообщила The Wall Street Journal. Ее источники сказали, что точная дата визита еще не определена, поездка может состояться в апреле или начале мая. Предстоящий визит собеседники газеты связали с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

Ван И 14-22 февраля совершает поездку во Францию, Италию, Венгрию и Россию. 21 февраля он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а 22 февраля - с главой МИД Сергеем Лавровым.