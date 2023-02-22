Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В России ждут председателя КНР Си Цзиньпина с визитом после завершения в Китае очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И.

"Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше", - сказал Путин.

"Понимаем, что есть внутриполитическая повестка, но исходим из того, что по мере решения всех вопросов, связанных с этой повесткой, с Всекитайским собранием народных представителей, которое намечается соответствующим съездом депутатов Китая, где должны быть решены и серьезные кадровые вопросы, мы реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", - добавил президент.

Днем ранее о том, что Си Цзиньпин планирует в предстоящие месяцы посетить Москву и встретиться с Путиным, сообщила The Wall Street Journal. Ее источники сказали, что точная дата визита еще не определена, поездка может состояться в апреле или начале мая. Предстоящий визит собеседники газеты связали с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

Ван И 14-22 февраля совершает поездку во Францию, Италию, Венгрию и Россию. 21 февраля он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а 22 февраля - с главой МИД Сергеем Лавровым.

Китай Владимир Путин Си Цзиньпин Ван И Украина ВСНП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия будет соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов в рамках ДСНВ

Корабли РФ, КНР и ЮАР проведут артиллерийские стрельбы на учениях в Индийском океане

Около 200 мостов и дорог в РФ реконструируют и достроят в 2023 году по нацпроекту

Два человека погибли при взрыве на месторождении "НОВАТЭКа" в ЯНАО

Дума наделила кабмин РФ правом приостанавливать публикацию статистических данных

Госдума приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы
Послание президента - 2023

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ

Володин заявил, что Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДСНВ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });