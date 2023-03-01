В Кремле не верят заявлениям о непричастности Киева к атакам на объекты в РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Москва не доверяет заявлениям представителей Украины о том, что Киев не причастен к атакам на объекты в РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев не наносит ударов по территории России, Песков сказал: "Мы ему не верим".

Накануне, 28 февраля, Минобороны РФ сообщило, что российские военные пресекли попытку удара украинских беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.