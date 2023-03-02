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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Возбуждено дело о затоплении в Татарском проливе китайского сухогруза

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили следователи по факту кораблекрушения 1 марта китайского сухогруза YONG XING 56 в Татарском проливе по пути следования в хабаровский порт Ванино, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (ВМСУТ) СКР.

"По факту затопления иностранного судна в Татарском проливе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что сухогруз YONG XING 56 следовал в территориальных водах РФ из порта Huanghua (КНР) в порт Ванино. На удалении около 14 км от побережья Советско-Гаванского района Хабаровского края в результате сложной ледовой обстановки он получил пробоину по правому борту, через которую начала поступать забортная вода.

Как сообщалось ранее, сухогруз затонул в условиях плохой погоды, бортовая волна начала захлестывать погружающееся судно, были оборваны швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды. Сухогруз был с грузом 29 тыс. тонн глинозема.

Экипаж, состоящий из 21 граждан Китая, сошел на лед в море, их забрало на свой борт другое судно. Никто из моряков не пострадал, сейчас они находятся на спасательном буксире "Отто Шмидт".

Россия Китай Хабаровский край Татарский пролив
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