Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дефицита лекарств в российских аптеках сегодня нет, цепочки поставок адаптировались к текущей ситуации, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Какой дефицит? Нет никакого дефицита", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о доступности лекарств в аптеках.

Отвечая на вопрос по ситуации со своевременной поставкой медикаментов в аптечные сети, министр отметил, что кратковременные логистические сложности преодолены.

"Адаптировались цепочки (поставок). К тому же, сейчас начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов", - добавил он.

Ранее Мурашко отмечал, что необходимо разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада в периоды массового потребления лекарственных препаратов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо обеспечить резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, - в частности, осенне-зимний.