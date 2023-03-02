Сход с рельсов вагонов с углем в Приамурье вызовет задержки пассажирских поездов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов с углем, из-за этой аварии возможна задержка четырех пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла в 9:10 по московскому времени на перегоне Мохортов - Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында - Бамовская. Никто не пострадал, но движение на этом участке пришлось остановить.

На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины происшествия выясняются.

Ожидаются задержки пассажирских поездов №81 Тында - Благовещенск, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск.

Тындинская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом вагонов, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.