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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Сход с рельсов вагонов с углем в Приамурье вызовет задержки пассажирских поездов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов с углем, из-за этой аварии возможна задержка четырех пассажирских поездов, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Авария произошла в 9:10 по московскому времени на перегоне Мохортов - Штурм однопутного неэлектрифицированного участка Тында - Бамовская. Никто не пострадал, но движение на этом участке пришлось остановить.

На место направлены восстановительные поезда со станций Сковородино и Тында. Причины происшествия выясняются.

Ожидаются задержки пассажирских поездов №81 Тында - Благовещенск, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск.

Тындинская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом вагонов, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Амурская область Тында ДВЖД РЖД Сковородино
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