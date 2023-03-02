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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске
Ульяновский авиастроительный завод. Архивное фото.
Фото: Дмитрий Сандимиров/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Из-за трагического инцидента на заводе "Авиастар" в Ульяновске погиб один человек, еще несколько сотрудников пострадали, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошел трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются", - сказали в ОАК.

В пресс-службе уточнили, что ЧП произошло во время испытаний фюзеляжа самолета Ил-76МД-90А. "На одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай", - сказали в ОАК, добавив, что детали произошедшего пока уточняются.

"Авиастар" входит в дивизион транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил", завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 "Руслан".

Кроме того, на заводе производятся пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204, осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар" также участвует в кооперации по производству пассажирского самолета МС-21.

ОАК Авиастар Ульяновск
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