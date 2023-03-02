Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на ульяновском "Авиастаре"
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту гибели одного сотрудника и ранения еще нескольких на одном из предприятий региона, сообщает пресс-служба следственного управления областного СК.
Дело заведено по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), 2 марта в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл инцидент, в результате которого пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб.
Расположенный в Ульяновске "Авиастар" входит в дивизион транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил", завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 "Руслан".
Кроме того, на заводе производятся пассажирские и грузовые самолеты семейства Ту-204, осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. "Авиастар" также участвует в кооперации по производству пассажирского самолета МС-21.