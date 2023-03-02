Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на ульяновском "Авиастаре"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту гибели одного сотрудника и ранения еще нескольких на одном из предприятий региона, сообщает пресс-служба следственного управления областного СК.

Дело заведено по ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), 2 марта в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл инцидент, в результате которого пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб.