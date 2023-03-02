Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЦБ вскоре определит схему для удаленной идентификации нерезидентов банками РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшее время определит схему для удаленной идентификации нерезидентов российскими банками, сообщила в четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"С точки зрения трансграничной идентификации, либо это вариант, например, создания отдельного сегмента в Единой биометрической системе для нерезидентов. Тогда нужно понять, что мы будем брать как IT с той стороны", - сказала Скоробогатова на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Вторая тема - разрешение видеосвязи и подтверждения по видеосвязи, но здесь у нас есть много вопросов с точки зрения безопасности", - отметила она.

По ее словам, банки выходили с предложениями идентификации по видеосвязи. Регулятор видит в этом варианте угрозы со стороны безопасности, но его обсуждение продолжается.

"Я думаю, что где-то через три месяца мы выйдем с предложением, какая схема может быть реализована для нерезидентов", - сказала первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ Ольга Скоробогатова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в Брянской области после нападения диверсантов

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен
Военная операция на Украине

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ
Военная операция на Украине

В Кремле затруднились ответить на вопрос о возможности изменения статуса СВО

Песков сообщил, что Путин в Кремле получает доклады об атаке террористов на Брянскую область

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });