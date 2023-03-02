ЦБ вскоре определит схему для удаленной идентификации нерезидентов банками РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшее время определит схему для удаленной идентификации нерезидентов российскими банками, сообщила в четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"С точки зрения трансграничной идентификации, либо это вариант, например, создания отдельного сегмента в Единой биометрической системе для нерезидентов. Тогда нужно понять, что мы будем брать как IT с той стороны", - сказала Скоробогатова на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

"Вторая тема - разрешение видеосвязи и подтверждения по видеосвязи, но здесь у нас есть много вопросов с точки зрения безопасности", - отметила она.

По ее словам, банки выходили с предложениями идентификации по видеосвязи. Регулятор видит в этом варианте угрозы со стороны безопасности, но его обсуждение продолжается.

"Я думаю, что где-то через три месяца мы выйдем с предложением, какая схема может быть реализована для нерезидентов", - сказала первый зампред ЦБ.