Банк России ждет рассмотрения законопроекта об удаленной идентификации в мае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает, что Госдума в мае рассмотрит законопроект об удаленной идентификации нерезидентов, сообщил в Госдуме зампред ЦБ Алексей Гузнов.

В соответствии с законопроектом, российские банки смогут открывать счета физлицам-нерезидентам без их личного присутствия, если они поручат идентификацию таких клиентов иностранным финансовым организациям. Сейчас необходимость личного присутствия при открытии счета закреплена в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ). Кроме этого, документом также упрощается удаленное открытие счетов иностранными юридическими лицам.

"Он (законопроект - ИФ) сейчас в стадии подготовки в Государственной думе, мы ведем эту работу. Законопроект предложим, я думаю, для рассмотрения в весеннюю сессию, наверное, в мае", - сказал Гузнов.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, после прохождения идентификации, российские банки будут выдавать нерезидентам виртуальные карты, а сам "пластик" можно будет получить уже по прибытии в Россию.

"Потому что у нас для того, чтобы получить карту "Мир" иностранцу нужно идентифицироваться. Работаем над тем, чтобы согласовали эти подходы, чтобы это можно было сделать за границей. Можно было получить виртуальную карту, а уже приехав сюда, в аэропорту, например, получить материальный носитель", - сказала Набиуллина.

В начале марта первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала о намерениях регулятора в ближайшее время определить схему удаленной идентификации нерезидентов российскими банками. Среди вариантов она озвучила создание отдельного сегмента в Единой биометрической системе или идентификацию по видеосвязи. Банки выступили за второй вариант, но регулятор видит в нем риски с точки зрения безопасности. "Я думаю, что где-то через три месяца мы выйдем с предложением, какая схема может быть реализована для нерезидентов", - сказала Скоробогатова.