Абрамченко сообщила, что посещаемость Байкала в 2022 году выросла на 40%

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году заповедники, нацпарки и заказники возле озера Байкал посетили более 360 тысяч человек, это на 40% больше, чем годом ранее, сообщила в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал в Иркутской области.

"Вице-премьер отметила, что в 2022 году посещаемость ООПТ Байкальских территорий увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом, в прошлом году их посетило свыше 360 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы Абрамченко.

"Наша задача сделать так, чтобы туристическая деятельность сопровождалась минимальной, а в идеале, нулевой антропогенной нагрузкой на экосистему Байкала", - приводятся слова вице-премьера.

Абрамченко добавила, что правительство РФ в 2023 году выделит около 7 млрд рублей на ликвидацию двух крупных объектов закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

"Это важнейшее направление в части защиты Байкала. Поэтому даже в непростых экономических условиях правительство предусмотрело финансирование в объеме почти 7 млрд рублей на ликвидацию в текущем году вреда БЦБК, который причиняют эти две площадки", - приводит слова Абрамченко ее пресс-служба.

Речь идет о двух основных площадках бывшего комбината - его центральных очистных сооружениях, содержащих черный щелок, и Бабхинском полигоне отходов. В настоящий момент для процесса ликвидации обоих объектов уже подготовлена проектная документация и завершена государственная экологическая экспертиза, отметила вице-премьер.

Она также предложила добавить в перечень объектов накопленного вреда, подлежащих ликвидации после завершения в 2024 году проекта "Чистая страна", все свалки возле Байкала, несмотря на уровень их опасности. 22 февраля подготовить список таких объектов Абрамченко поручил премьер-министр Михаил Мишустин для исполнения поручений, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Помимо фактора влияния объекта на здоровье людей и окружающую среду, предлагаю добавить третий фактор - нахождение этих объектов вблизи Байкала. Чтобы в "генеральную уборку" также вошли пусть не опасные объекты, но которые располагаются вблизи озера. И мы могли бы убирать их в приоритетном порядке с байкальской территории", - сказала Абрамченко.

Всего в 2022 году на примыкающей к Байкалу территории были ликвидированы 9 свалок общей площадью 29 га, добавила она.