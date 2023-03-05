Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли из-за непогоды

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге временно запретили из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 06:00 мск 5 марта 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией.