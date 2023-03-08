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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Военно-Грузинская дорога открылась для легковушек и автобусов

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей и автобусов возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии после непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии в среду.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 16.00 мск 8 марта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничения действовали с 06:00 по московскому времени 5 марта из-за непогоды в Грузии. Для большегрузных автомобилей они сохраняются с 18:40 по Москве 3 марта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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