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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Российские военные провели на Курилах учения по ПВО с условными пусками ракет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские военные провели на Курильских островах учение с зенитной ракетной системой (ЗРС) большой дальности С-300В4. Выполнены электронные (условные) пуски ракет, сообщил Восточный военный округ.

"В ходе тренировки были выполнены учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям. По результатам тренировки расчеты ЗРС С-300В4 успешно "уничтожили" 100 процентов целей при входе в зону поражения", - сообщил округ.

По официальным данным, С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. По данным Минобороны РФ, комплекс является основой нестратегической противоракетной обороны группировки войск, способен поражать воздушные цели на дальности свыше 350 км и высотах более 30 км.

1 декабря 2020 года Минобороны РФ сообщило, что системы С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") заступили на боевое дежурство на Курильских островах.

Курилы Курильские острова ПВО ЗРС С-300В4
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