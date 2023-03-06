Российские военные провели на Курилах учения по ПВО с условными пусками ракет

По официальным данным, С-300В4 - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. По данным Минобороны РФ, комплекс является основой нестратегической противоракетной обороны группировки войск, способен поражать воздушные цели на дальности свыше 350 км и высотах более 30 км.

1 декабря 2020 года Минобороны РФ сообщило, что системы С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") заступили на боевое дежурство на Курильских островах.