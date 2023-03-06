Минприроды в марте актуализирует стратегию по развитию минерально-сырьевой базы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минприроды в конце марта направит в правительство актуализированную Стратегию развития минерально-сырьевой базы (МСБ) в России до 2035 года, с продлением до 2050 года, сообщил глава ведомства Александр Козлов, выступая на заседании комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Госдумы.

По его словам, в планах ведомства на 2023 год первым пунктом значится именно актуализация Стратегии МСБ.

"Особое внимание в документе будет уделено дефицитному сырью. Мы уже завершаем свою часть работы над документом, планируем в конце месяца представить его на рассмотрение в правительство", - сказал министр.

Год назад Козлов говорил "Интерфаксу", что актуализированная версия будет учитывать современные потребности промышленности в стратегическом сырье. "Запасов в стране достаточно, но нужно понимать, сколько и чего нужно для экономики. Некоторые виды полезных ископаемых Россия импортировала, ситуация изменилась, обновляется перечень стратегического сырья", - отмечал он.

Министр подчеркивал, что последняя версия Стратегии МСБ от 2018 года нуждается в серьезном анализе.

В августе 2022 года правительство утвердило актуальный перечень основных видов стратегического минерального сырья. Он был обновлен впервые за 26 лет. Список позиций расширен с 29 до 61.