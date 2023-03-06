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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

TotalEnergies перестала владеть заводом смазочных масел под Калугой

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Выпуск смазочных материалов, приостановленный из-за санкций, возобновится на бывшем заводе французской TotalEnergies в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Компанию, которая будет производить масла, пока не называют.

Согласно информации ЕГРЮЛ, 5 марта TotalEnergies перестала быть владельцем ООО "Топ Лубрикантс", которому принадлежит завод. Новый собственник - АО "Топ Технолоджи Лубрикантс" (Москва), генеральным директором которого является Александр Терещенко.

"На этой площадке теперь машинные масла будут выпускать под брендом Lemarc", - сообщил Шапша.

Завод ежегодно будет производить до 75 тыс. тонн моторных, трансмиссионных и индустриальных масел для российского рынка и ближайшего зарубежья. Предприятие не только возобновит производство, но и будет развивать его, отметил губернатор.

TotalEnergies Калужская область Владислав Шапша
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