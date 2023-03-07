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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области вопросы развития региона

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", - сказал Песков.

"Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, затрагивались также вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.

Внимание было уделено вопросам безопасности, отметил Песков.

Владимир Путин Запорожская область Евгений Балицкий Дмитрий Песков
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